Заметно потеплеет – местами воздух прогреется до +8°C

/ Общество
Просмотров: 246

В понедельник, 25 февраля, в Беларуси будет облачная с прояснениями погода.

По прогнозам синоптиков, только в некоторых районах восточной части страны ожидаются небольшие кратковременные осадки (в основном – дождь, мокрый снег).

На отдельных участках дорог гололедица (в связи с этим объявлен желтый уровень опасности). Ветер западный, северо-западный порывистый, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +2..+8°C.

В столице вероятность осадков составляет 5-10%. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-западный порывистый. В течение суток столбик термометра покажет следующие значения:

  • утром +1..+3°C;
  • днем +4..+6°C;
  • вечером +1..+3°C.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода

Другие материалы на эту тему:

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

В погоне за солнцем. Последние теплые выходные

В погоне за солнцем. Последние теплые выходные

Ну, здравствуй, осень! Минск в ожидании погодного армагеддона

Ну, здравствуй, осень! Минск в ожидании погодного армагеддона