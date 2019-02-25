Заметно потеплеет – местами воздух прогреется до +8°C

В понедельник, 25 февраля, в Беларуси будет облачная с прояснениями погода.

По прогнозам синоптиков, только в некоторых районах восточной части страны ожидаются небольшие кратковременные осадки (в основном – дождь, мокрый снег).

На отдельных участках дорог гололедица (в связи с этим объявлен желтый уровень опасности). Ветер западный, северо-западный порывистый, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +2..+8°C.

В столице вероятность осадков составляет 5-10%. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-западный порывистый. В течение суток столбик термометра покажет следующие значения: