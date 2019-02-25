Реформы Министерства промышленности пока не будет

Министерство промышленности пока решено не наделять новыми функциями, сообщил 24 февраля в интервью программе «Неделя» телеканала СТВ заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко.

Идею преобразования Минпрома в Министерство промышленной политики власти обсуждают несколько лет.

«Мое видение этого года заключается в том, что Министерству промышленности надо разработать детальную политику долгосрочного и среднесрочного развития своих предприятий, обеспечить им поиск инвесторов и оптимизацию производственных процессов с финансовым оздоровлением. А уже после решения этих вопросов можно думать, наверное, над расширением задач Минпрома как Министерства промышленной политики. Я — за естественное совершенствование процесса после достижения хороших показателей», — сказал вице-премьер.

По словам Ляшенко, большинство предприятий, подчиненных министерству, в прошлом году выполнили поставленные задачи по показателям работы.

«Но не могу сказать, что результатами мы удовлетворены, — добавил он. — Потому что выполнение этих показателей во многом было обусловлено успешной работой крупных предприятий, именно на их плечи легла эта положительная статистика». Только работа всего промышленного блока может гарантировать стабильность, подчеркнул Ляшенко.

По его словам, в ближайшее время Минпром займется вопросами компетенции экономических служб предприятий, их работа будет проанализирована по итогам первого квартала.

Говоря о развитии экспорта, вице-премьер высказал недовольство по поводу неравных условий на общем рынке Евразийского союза.

«Мое неудовлетворение вызывают те подходы, которые сегодня существуют в Евразийском союзе, ограничивающие свободу и равенство доступа в продажу техники к потребителям. Справедливости, скажу, пока в этом вопросе нет, тут еще предстоит горячая глубокая работа», — отметил Ляшенко.