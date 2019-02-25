Белорусский экспорт продукции военного назначения превысил 1 млрд долларов

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Экспорт продукции предприятий Государствененого военно-промышленного комитета в 2018 году превысил 1 млрд долларов, сообщил в интервью программе «Контуры» в эфире телеканала ОНТ 24 февраля председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко.

Фото из архива пресс-службы президента носит иллюстративный характер

«Это очень высоко для такой страны, как Беларусь, это очень серьезный показатель. Но тяжело делать какие-то прогнозы. Потому что прямой зависимости, что нагнетается международная обстановка (значит, должны больше продавать) — нет. Тут несколько другие факторы играют роль. Поэтому непросто этот уровень выдержать, но основания определенные для оптимизма имеются», — сказал Головченко, отметив, что вопросов к качеству и ценам белорусской военной техники нет.

Он также сообщил, что на 14-й международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2019, которая прошла 17-21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ), Беларусь представила, в первую очередь, комплексные системы.

«Потому что сейчас силовые ведомства заинтересованы в готовых решениях, «под ключ», чтобы не покупать отдельно — беспилотники, отдельно — системы наблюдения и поражения», — пояснил глава Госкомвоенпрома.
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Тэги: ГВПК оборонка продажа оружия Персона: Роман Головченко

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