Белорусский экспорт продукции военного назначения превысил 1 млрд долларов

Экспорт продукции предприятий Государствененого военно-промышленного комитета в 2018 году превысил 1 млрд долларов, сообщил в интервью программе «Контуры» в эфире телеканала ОНТ 24 февраля председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко.

Фото из архива пресс-службы президента носит иллюстративный характер

«Это очень высоко для такой страны, как Беларусь, это очень серьезный показатель. Но тяжело делать какие-то прогнозы. Потому что прямой зависимости, что нагнетается международная обстановка (значит, должны больше продавать) — нет. Тут несколько другие факторы играют роль. Поэтому непросто этот уровень выдержать, но основания определенные для оптимизма имеются», — сказал Головченко, отметив, что вопросов к качеству и ценам белорусской военной техники нет.

Он также сообщил, что на 14-й международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2019, которая прошла 17-21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ), Беларусь представила, в первую очередь, комплексные системы.

«Потому что сейчас силовые ведомства заинтересованы в готовых решениях, «под ключ», чтобы не покупать отдельно — беспилотники, отдельно — системы наблюдения и поражения», — пояснил глава Госкомвоенпрома.