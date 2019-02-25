В Молдове победу на парламентских выборах одержала пропрезидентская партия
В Молдове завершились парламентские выборы. Явка избирателей составила 49,22% (по законодательству порог явки отсутствует). По данным на утро 25 февраля ЦИК уже обработал более 97% бюллетеней.
Предварительно пока следующие результаты:
- Партия социалистов (ПСРМ) – 31,41%;
- Избирательный блок ACUM – 25,26%;
- Демократическая партия (ДПМ) – 24,05%;
- Партия «Шор» – 8% голосов.
Остальные партии не преодолели барьер в 6% (для избирательного блока – 8%).
Выборы в парламент Молдовы прошли в воскресенье. Депутатов избирают на четыре года. Выборы впервые проходят по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.