В Молдове победу на парламентских выборах одержала пропрезидентская партия

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В Молдове завершились парламентские выборы. Явка избирателей составила 49,22% (по законодательству порог явки отсутствует). По данным на утро 25 февраля ЦИК уже обработал более 97% бюллетеней.

Иллюстрация pixabay.com

Предварительно пока следующие результаты:

  1. Партия социалистов (ПСРМ) – 31,41%;
  2. Избирательный блок ACUM – 25,26%;
  3. Демократическая партия (ДПМ) – 24,05%;
  4. Партия «Шор» – 8% голосов.

Остальные партии не преодолели барьер в 6% (для избирательного блока – 8%).

Выборы в парламент Молдовы прошли в воскресенье. Депутатов избирают на четыре года. Выборы впервые проходят по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.
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Средняя: 5 ( голосов: 1 )
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Тэги: Молдова

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