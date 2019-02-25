В Молдове победу на парламентских выборах одержала пропрезидентская партия

В Молдове завершились парламентские выборы. Явка избирателей составила 49,22% (по законодательству порог явки отсутствует). По данным на утро 25 февраля ЦИК уже обработал более 97% бюллетеней.

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Предварительно пока следующие результаты:

Партия социалистов (ПСРМ) – 31,41%; Избирательный блок ACUM – 25,26%; Демократическая партия (ДПМ) – 24,05%; Партия «Шор» – 8% голосов.

Остальные партии не преодолели барьер в 6% (для избирательного блока – 8%).

Выборы в парламент Молдовы прошли в воскресенье. Депутатов избирают на четыре года. Выборы впервые проходят по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.