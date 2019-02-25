Стала известна самая оптимистичная нация Европы
Жители Германии продолжают смотреть в будущее с гораздо большей уверенностью, чем большинство других европейцев. Такой вывод следует из результатов социологического исследования компанией Nielsen.
На протяжении более 13 лет компания по исследованию рынка Nielsen проводила регулярные опросы потребителей в 64 странах относительно их ожиданий на будущее, а затем определяла индекс доверия потребителей.
Прежде всего, свои перспективы трудоустройства жители Германии оценили значительно более позитивно, чем остальная Европа. В то время как в Германии 65% респондентов оценили свое рабочее положение в следующие двенадцать месяцев как хорошее или очень хорошее, в среднем по Европе этот показатель составил всего 36%.
В целом 59% немецких респондентов оценили свое собственное финансовое положение в ближайшем будущем как хорошее или очень хорошее, пишет
Если у жителей Германии остаются деньги после покрытия стоимости жизни, они предпочитают тратить их на отдых или новую одежду.
С другой стороны, сбережения играют гораздо меньшую роль в Германии, чем в большинстве других европейских стран. Только около четверти (28%) граждан Германии, после покрытия своих расходов на проживание, думают в первую очередь о том, чтобы что-то отложить. По всей Европе это делают 40%.
Однако даже более уверенно, чем жители Германии, были потребители в Дании, Чехии, Ирландии, Нидерландах и Польше.