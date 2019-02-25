Стала известна самая оптимистичная нация Европы

Жители Германии продолжают смотреть в будущее с гораздо большей уверенностью, чем большинство других европейцев. Такой вывод следует из результатов социологического исследования компанией Nielsen.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

На протяжении более 13 лет компания по исследованию рынка Nielsen проводила регулярные опросы потребителей в 64 странах относительно их ожиданий на будущее, а затем определяла индекс доверия потребителей.

Прежде всего, свои перспективы трудоустройства жители Германии оценили значительно более позитивно, чем остальная Европа. В то время как в Германии 65% респондентов оценили свое рабочее положение в следующие двенадцать месяцев как хорошее или очень хорошее, в среднем по Европе этот показатель составил всего 36%.

В целом 59% немецких респондентов оценили свое собственное финансовое положение в ближайшем будущем как хорошее или очень хорошее, пишет rusverlag.de . По всей Европе так считают только 45% респондентов. Неудивительно, что покупательский настрой в Германии был значительно выше среднего по Европе.

Если у жителей Германии остаются деньги после покрытия стоимости жизни, они предпочитают тратить их на отдых или новую одежду.

С другой стороны, сбережения играют гораздо меньшую роль в Германии, чем в большинстве других европейских стран. Только около четверти (28%) граждан Германии, после покрытия своих расходов на проживание, думают в первую очередь о том, чтобы что-то отложить. По всей Европе это делают 40%.

Однако даже более уверенно, чем жители Германии, были потребители в Дании, Чехии, Ирландии, Нидерландах и Польше.