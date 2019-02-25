Какие профессии самые востребованные на столичном рынке труда
Самыми востребованными на столичном рынке труда в январе 2018 года были медицинские сестры, врачи и инженеры, свидетельствует обновленный список наиболее востребованных работников, опубликованный управлением занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Топ-10 самых востребованных профессий на 1 февраля 2019 года в столице следующий:
- инженеры (672);
- медсестры (641);
- врачи (537);
- арматурщики (517);
- уборщики помещений (491);
- повара (481);
- продавцы (445);
- водители (422);
- монтажники (371);
- каменщики (349).
За первый месяц текущего года в службы занятости Минска за содействием в трудоустройстве обратилось 2.385 человек, из них 1.614 безработных.
На конец января 802 безработных в столице имели право на получение пособия, средний размер которого 27,24 рубля. Уровень официальной безработицы составил 0,1% экономически активного населения Минска (на конец года — 0,1%).
На постоянную и временную работу с начала 2019 года устроено 326 человек, в том числе 231 безработный. Трудоустроено 26 лиц, которые обязаны возмещать расходы, затраченные государством на содержание их детей. Оказана финансовая поддержка пяти безработным в виде субсидий для организации предпринимательской деятельности.
Консультацию по вопросам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации получили 316 человек. В общественных работах принял участие 151 человек, в том числе 149 безработных.
Количество заявленных вакансий на предприятиях города на 1 февраля 2019 года составило 17.696, в том числе для рабочих 11.014.