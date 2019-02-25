Какие профессии самые востребованные на столичном рынке труда

Самыми востребованными на столичном рынке труда в январе 2018 года были медицинские сестры, врачи и инженеры, свидетельствует обновленный список наиболее востребованных работников, опубликованный управлением занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Топ-10 самых востребованных профессий на 1 февраля 2019 года в столице следующий:

инженеры (672); медсестры (641); врачи (537); арматурщики (517); уборщики помещений (491); повара (481); продавцы (445); водители (422); монтажники (371); каменщики (349).

За первый месяц текущего года в службы занятости Минска за содействием в трудоустройстве обратилось 2.385 человек, из них 1.614 безработных.

На конец января 802 безработных в столице имели право на получение пособия, средний размер которого 27,24 рубля. Уровень официальной безработицы составил 0,1% экономически активного населения Минска (на конец года — 0,1%).

На постоянную и временную работу с начала 2019 года устроено 326 человек, в том числе 231 безработный. Трудоустроено 26 лиц, которые обязаны возмещать расходы, затраченные государством на содержание их детей. Оказана финансовая поддержка пяти безработным в виде субсидий для организации предпринимательской деятельности.

Консультацию по вопросам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации получили 316 человек. В общественных работах принял участие 151 человек, в том числе 149 безработных.

Количество заявленных вакансий на предприятиях города на 1 февраля 2019 года составило 17.696, в том числе для рабочих 11.014.