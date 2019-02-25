В Добруше с девятого этажа упал подросток – он в коме

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В Добруше с девятого этажа девятиэтажного жилого дома упал 15-летний подросток. Парень получил множественные травмы и сейчас находится в реанимационном отделении больницы в состоянии комы.

По неофициальной информации, утром 22 февраля подростка обнаружили в центре Добруша под окнами многоэтажки прохожие, позже милиционеры на девятом этаже дома нашли его школьный рюкзак.

Обстоятельства происшествия выясняют следователи. Как сообщает Следственный комитет, с целью установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено дело по ст. 145 Уголовного кодекса.

Также по неофициальной информации, причиной произошедшего стало намерение парня свести счеты с жизнью. На своей странице «ВКонтакте» 21 февраля он оставил запись «…я так сильно буду скучать, что бы ты не думала, кем бы я не был для тебя, я просто был проблемой в твоей жизни, так правильнее будет».
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Тэги: попытка суицида подростки Город: Добруш

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