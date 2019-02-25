Биржа: доллар и евро упали, российский рубль вырос

Американская и европейская валюты сдали свои позиции на первых на этой неделе торгах на БВФБ.

Так, доллар потерял 0,0035 пункта (-0,16%) и завершил сессию на отметке 2,1367 белорусского рубля, а евро на 0,0027 пункта (-0,11%) — 2,4260 белорусского рубля.

Российская валюта добавила 0,0094 пункта (+0,29%) — 3,2764 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Фьючерсы на нефть продолжают расти, стоимость барреля марки Brent превышает 67 долларов.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, снизился на 0,2567 рубля и составил 65,2582 рубля.



