Задержан активист Денис Урбанович, которого на прошлой неделе в Куропатах сбила машина

В Минске 25 февраля задержан активист Денис Урбанович, которого вечером 16 февраля в Куропатах возле ресторана «Поедем поедим» сбил автомобиль.

«Информации о задержании крайне мало, — сообщил БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. — Урбанович позвонил одному из активистов и успел только сообщить, что его везут в Боровляны. Какова причина задержания, он сказать не успел, так как прервалась телефонная связь».

Северинец также сообщил, что позвонил в Боровлянский отдел милиции Минского РУВД. Сначала там информацию давать отказались, однако затем подтвердили, что Урбанович находится у них в связи каким-то административным делом.

Напомним, 16 февраля несколько активистов, включая Урбановича, дежурили возле ресторана. Они информировали приезжающих в увеселительное заведение людей о том, что в Куропатах находится национальный некрополь, в этом месте проходили массовые расстрелы жертв сталинских репрессий.

Сбивший Урбановича автомобиль ехал на большой скорости, поэтому активист не успел увернуться. Он упал на асфальт и ударился головой. Водитель автомобиля при этом даже не остановился и покинул место ДТП. Прибывшие сотрудники ГАИ задержали водителя, составили протокол, забрали у него права, а также провели следственный эксперимент, чтобы разобраться в ситуации.

Скорая помощь доставила Урбановича в боровлянскую районную больницу, где ему вкололи обезболивающее, сделали рентген и МРТ головы. Переломов и тяжелых травм у активиста не обнаружили, диагностировали лишь ушибы, сказав, что все будет хорошо.

17 февраля Урбанович поехал в Следственный комитет, возле которого ему стало плохо, была вызвана скорая помощь. В итоге в тот же день ему наложили шейно-плечевой гипс в связи с очень сильными ушибами шеи, плеча и руки. Медики предписали активисту носить гипс три недели.