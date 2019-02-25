Осуждены охотники, убившие зубра

В понедельник, 25 февраля, судом Брестского района вынесены приговоры охотникам, убившим европейского зубра.

Двое из них признаны виновными в незаконной охоте на дикое животное, находящееся в Красной книге. Приговор – два года колонии общего режима каждому с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, на срок 5 лет и штрафом в 3825 рублей.

Также сужден третий охотник, которого обвинили в незаконной разделке зубра. Приговор – 1,5 года без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, на срок 5 лет.

Приговоры могут быть обжалованы и опротестованы.