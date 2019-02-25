«В семье не без урода». Лукашенко заявил, что судьи слишком часто нарушают закон
Александр Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало заявил, что на судейский корпус необходимо обратить внимание.
По словам главы государства, в последнее время к нему приходит информация об увеличении фактов противоправной деятельности со стороны судей.
«Я понимаю, что в семье не без урода, разные люди бывают. Но когда получаешь информацию о противоправной деятельности самих судей, это ни в какие ворота не лезет», - заявил Лукашенко.
Он попросил Сукало «каким-то образом аккуратно предупредить» таких людей в мантиях, что «перед законом все равны».
Лукашенко напомнил, что исключений не будет ни для кого.