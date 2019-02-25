В Беларуси готовят более широкую амнистию

В Беларуси будет проведена амнистия в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

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Такое поручение главе Верховного суда Валентину Сукало дал на сегодняшней встрече Александр Лукашенко.

После встречи председатель ВС напомнил журналистам, что в последний раз амнистия в Беларуси проходила четыре года назад.

«Учитывая, что это юбилейная дата, амнистия может быть шире, чем она проходила обычно. Может коснуться лиц, отбывающих наказание, в плане сокращения сроков лишения свободы», - заявил Сукало.

Он подчеркнул, что Верховный суд с МВД приступит к разработке такого проекта закона.