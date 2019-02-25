Совет ЕС продлил ограничительные меры в отношении Беларуси на год

Евросоюз продлил до 28 февраля 2020 года ограничительные меры в отношении Беларуси, в частности — эмбарго на поставки оружия и техники, а также визовые санкции против четырех белорусских граждан.

В сообщении говорится, что «меры включают в себя эмбарго на поставки оружия и техники», которые могут быть использованы для репрессий внутри страны, а также «замораживание активов и запрет на поездки для четырех человек, которые считаются причастными к нераскрытым исчезновениям двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 и 2000 годах», сообщает сайт Совета ЕС.

«Совет также продлил запрет на применение ограничительных мер, позволяющих экспортировать биатлонное снаряжение и ограниченное количество спортивных винтовок и спортивных пистолетов специального назначения в Беларусь, которые по-прежнему подлежат предварительному разрешению национальными компетентными органами в каждом конкретном случае», — отмечается в сообщении.

Изначально в санкционный список Евросоюза входили четыре белорусских чиновника — Владимир Наумов, Виктор Шейман, Юрий Сиваков и Дмитрий Павличенко. По мнению ЕС, они причастны к исчезновениям в Беларуси оппонентов власти в 1999–2000 годах.

В декабре 2004 года, после парламентских выборов и референдума, по итогам которого Александр Лукашенко получил право избираться на пост президента неограниченное количество раз, список пополнили глава ЦИК Лидия Ермошина и начальник полка милиции спецназначения Юрий Подобед.

В 2006 году список расширился до 41 человека, которые, по мнению ЕС, были ответственны за нарушение прав человека в ходе президентской кампании. В список был включен и Александр Лукашенко.

В октябре 2008 года действие санкций в отношении Лукашенко и еще 35 чиновников было приостановлено.

Действие санкций ЕС в отношении Беларуси было возобновлено и расширенно после президентских выборов 2010 года, которые завершились жестким разгоном мирной демонстрации в Минске, арестом большинства альтернативных кандидатов в президенты и массовыми репрессиями в отношении гражданского общества.

В течение следующих пяти лет черный список ЕС неоднократно менялся: некоторые физические лица и предприятия из него исключались, другие — вносились. Помимо этого, в 2011 году ЕС ввел эмбарго на поставки оружия.

15 февраля 2016 года Совет ЕС принял решение снять ограничительные меры в отношении 170 физических лиц и четырех компаний. Под санкциями остались Владимир Наумов, Виктор Шейман, Юрий Сиваков и Дмитрий Павличенко. Также было сохранено эмбарго на поставки оружия и запрет на экспорт товаров для внутренних репрессий.

В феврале 2017 года эти санкции были продлены на год. При этом ЕС разрешил экспорт в Беларусь биатлонного оборудования.

В очередной раз ограничительные меры в отношении Беларуси Совет ЕС продлил в феврале прошлого года.