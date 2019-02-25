Могилевского чиновника из управления архитектуры задержали за коррупцию

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Главного специалиста управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома обвинили в получении взяток за легализацию объектов самовольного строительства.

По сообщению МВД в Twitter, 63-летний фигурант незаконно выдал в ноябре и декабре индивидуальным предпринимателям заключения о принятии в эксплуатацию самовольных строений — помещения СТО и производственно-складского здания. За это он получил взятки на общую сумму 1400 долларов.

Клиентов для чиновника находила 33-летняя посредница — коммерческий директор фирмы в сфере недвижимости. В ее отношении возбудили уголовное дело за подстрекательство к даче взятки и за мошенничество.

Вероятно, речь идет о Николае Караченко, который фигурировал в деле о гибели мальчиков под завалами рухнувшего недостроя.
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Тэги: взятки коррупция строительство Персона: Николай Караченко Город: Могилев

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