Могилевского чиновника из управления архитектуры задержали за коррупцию

Главного специалиста управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома обвинили в получении взяток за легализацию объектов самовольного строительства.

По сообщению МВД в Twitter, 63-летний фигурант незаконно выдал в ноябре и декабре индивидуальным предпринимателям заключения о принятии в эксплуатацию самовольных строений — помещения СТО и производственно-складского здания. За это он получил взятки на общую сумму 1400 долларов.

Клиентов для чиновника находила 33-летняя посредница — коммерческий директор фирмы в сфере недвижимости. В ее отношении возбудили уголовное дело за подстрекательство к даче взятки и за мошенничество.

Вероятно, речь идет о Николае Караченко, который фигурировал в деле о гибели мальчиков под завалами рухнувшего недостроя.