Оршанский авиаремонтный завод стал фигурантом уголовного дела

Топ-менеджеров НТК «Электронприбор» подозревают в завладении имуществом с использованием служебного положения и легализации доходов, полученных незаконным путем. В качестве посредника фигурирует Оршанский авиаремонтный завод.

Как следует из постановления Печерского районного суда города Киева, Нацполиция установила, что должностные лица научно-технического комплекса, вступив в предварительный преступный сговор с не установленными досудебным расследованием лицами, используя свое служебное положение, в течение 2016−2018 годов незаконно завладели и в дальнейшем поставили в Беларусь два бортовых аварийно-эксплуатационных регистратора летной информации БУР-4−1−07 стоимостью 41,2 тысячи долларов за единицу, сообщает TUT.by .

«Черные ящики» в марте 2018 года были официально ввезены в Беларусь в режиме импорта от российской компании «Олникс» и поставлены на завод. Между «Олниксом» и ОАРЗ, стоимость бортового регистратора составляла 41,6 тысячи долларов.

Таможенное оформление полетные регистраторы не проходили, то есть в Беларуси «черные ящики» оказались незаконно. Летом 2018 года ОАРЗ вернул регистраторы «Олниксу», который называется согласованным поставщиком продукции «Электронприбора».