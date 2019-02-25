Вице-премьер Петришенко раскритиковал работу пресс-служб

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко рассказал на заседании коллегии Министерства информации о будущем СМИ в Беларуси.

«Мы живем в условиях объективного процесса падения читательской аудитории традиционных бумажных СМИ. Акценты и предпочтения смещаются в интернет-среду. В этой связи необходимо продолжить развитие мультимедийной составляющей изданий. Задача Министерства информации — обеспечить постепенную трансформацию традиционных печатных изданий в конвергентные», — цитирует Петришенко пресс-служба правительства.

«Работая по старинке, мы не сможем создавать новое информационное пространство», — заявил в свою очередь на коллегии министр информации Александр Карлюкевич. «Согласно новому законодательству, с 1 декабря 2018 года можно регистрировать сетевые издания, но пока этим правом воспользовались лишь единичные ресурсы. А разве не этот шаг позволяет создавать среду нового характера или точнее занимать свое место в уже существующей среде?» — продолжил чиновник.

Заместитель премьер-министра обратил внимание и на работу пресс-служб. «Деятельность пресс-служб в целом нельзя назвать системной и высокоэффективной. Зачастую у лиц, ответственных за связи с общественностью, не хватает необходимой квалификации и профессионализма. А ведь эффективность осуществления государственной власти в немалой степени зависит от информационного сопровождения ее деятельности, и без надлежащей медиаподдержки невозможно представить результативно функционирующий механизм публичной власти», — подчеркнул Петришенко.

По его словам, главная задача, стоящая перед печатными СМИ и журналистами, — повышение конкурентоспособности информации: «Может ли она конкурировать с той информацией, теми темами, которые проходят через социальные сети? Я думаю, так необходимо ставить вопрос».