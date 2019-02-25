Житель Столина сломал нос милиционеру

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Нападение на участкового произошло 16 февраля в микрорайоне Горынь.

По сообщению УВД Брестского облисполкома, участковый попытался привлечь к ответственности пьяных отца и сына, но те применили к нему силу. Младший нарушитель нанес инспектору удар кулаком в лицо и сломал ему нос.

По факту нападения завели уголовное дело. Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел наказываются арестом на срок от трех до шести месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до шести лет.
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Тэги: нападение на милиционера уголовное дело участковый инспектор Город: Столин

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