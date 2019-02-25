Могилевчанка порнула ножом сожителя из-за приставаний

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Распитие спиртного привело к ссоре с поножовщиной.

По данным областного УВД, мужчина стал приставать к 37-летней подруге, но той не понравилась настойчивость ухажера и она ударила его ножом.

Пострадавший пытался выгородить сожительницу, рассказывая милиционерам, что на него во дворе напали хулиганы, но все же признался.

В отношении задержанной завели уголовное дело. Ей грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.
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Тэги: тяжкое телесное повреждение пьянство сожительство Город: Могилев

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