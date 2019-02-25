В Лельчицком районе мотоциклист наехал на пешехода и скрылся

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Пьяный 29-летний водитель «ЯВА 350» двигался по улице Советской в деревне Боровое и наехал на 43-летнего пешехода.

По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, пострадавший шел по проезжей части дороги и не был обозначен световозвращающими элементами. Его госпитализировали в реанимационное отделение райбольницы с телесными повреждениями.

Мотоциклист с места происшествия скрылся, но его задержали.

Оставление водителем места ДТП, участником которого он является, грозит штрафом от 5 до 25 базовых величин или лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет. За оставление места ДТП, в котором пострадавшему причинены менее тяжкое либо тяжкое телесное повреждение, водителю грозит арест или лишение свободы на срок до трех лет со штрафом.

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Тэги: мотоциклист наезд на пешехода Город: Лельчицы

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