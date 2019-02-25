В Лельчицком районе мотоциклист наехал на пешехода и скрылся

Пьяный 29-летний водитель «ЯВА 350» двигался по улице Советской в деревне Боровое и наехал на 43-летнего пешехода.

По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, пострадавший шел по проезжей части дороги и не был обозначен световозвращающими элементами. Его госпитализировали в реанимационное отделение райбольницы с телесными повреждениями.

Мотоциклист с места происшествия скрылся, но его задержали.