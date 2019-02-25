МИД Беларуси выразил сожаление в связи с продлением санкций ЕС

Продление Евросоюзом эмбарго на поставки белорусского оружия и техники, а также визовых санкций против четырех граждан Беларуси «полностью расходятся с нынешним характером отношений между Беларусью и ЕС», заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

«Мы приняли к сведению информацию о решении ЕС. Она не вызывает ничего, кроме сожаления, — отметил Глаз. — Санкции являются пережитком прошлого и полностью расходятся с нынешним характером отношений между Беларусью и Евросоюзом, которые становятся все более содержательными и конструктивными».

По словам представителя МИД, прагматичное и доверительное сотрудничество между Беларусью и ЕС по растущему кругу тем рано или поздно пересилит логику санкций, доказавших свою неэффективность.

Беларусь, отметил он, готова к полноценным, добрососедским и партнерским отношениям с Евросоюзом.

Совет ЕС 25 февраля продлил еще на год, до 28 февраля 2020 года, ограничительные меры в отношении Беларуси. Меры включают в себя эмбарго на поставки оружия и техники, которые могут быть использованы для репрессий внутри страны, а также «замораживание активов и запрет на поездки для четырех человек, которые считаются причастными к нераскрытым исчезновениям двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 и 2000 годах».

«Совет также продлил запрет на применение ограничительных мер на экспорт биатлонного снаряжения и спортивных винтовок и спортивных пистолетов специального назначения в Беларусь», — отмечается в сообщении Совета.

Изначально в санкционный список Евросоюза входили четыре белорусских чиновника — Владимир Наумов, Виктор Шейман, Юрий Сиваков и Дмитрий Павличенко. По мнению ЕС, они причастны к исчезновениям в Беларуси оппонентов власти в 1999–2000 годах.

В декабре 2004 года, после парламентских выборов и референдума, по итогам которого Александр Лукашенко получил право избираться на пост президента неограниченное количество раз, список пополнили глава ЦИК Лидия Ермошина и начальник полка милиции спецназначения Юрий Подобед.

В 2006 году список расширили до 41 человека, которые, по мнению ЕС, были ответственны за нарушение прав человека в ходе президентской кампании. В список был включен и Александр Лукашенко.

В октябре 2008 года действие санкций в отношении Лукашенко и еще 35 человек было приостановлено.

Действие санкций ЕС в отношении Беларуси было возобновлено и расширенно после президентских выборов 2010 года, которые завершились жестким разгоном мирной демонстрации в Минске, арестом большинства альтернативных кандидатов в президенты и массовыми репрессиями в отношении гражданского общества.

В течение следующих пяти лет черный список ЕС неоднократно менялся: некоторых физических лиц и предприятия из него исключали, других — вносили. Помимо этого, в 2011 году ЕС ввел эмбарго на поставки оружия.

15 февраля 2016 года Совет ЕС принял решение снять ограничительные меры в отношении 170 физических лиц и 4 компаний. Под санкциями остались Владимир Наумов, Виктор Шейман, Юрий Сиваков и Дмитрий Павличенко. Также было сохранено эмбарго на поставки оружия и запрет на экспорт товаров для внутренних репрессий.

В феврале 2017 года санкции были продлены на год. При этом ЕС разрешил экспорт в Беларусь биатлонного снаряжения.

В очередной раз такие ограничительные меры в отношении Беларуси Совет ЕС продлил в феврале прошлого года.