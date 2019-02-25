На оршанского продавца завели четыре уголовных дела

Продавец-консультант мебельной сети брал из магазинов через третьих лиц товар в рассрочку, используя поддельные справки о доходах и ксерокопии чужих паспортов.

По сообщению областного УВД, 26-летний мошенник отвозил мебель со складов домой и реализовывал ее знакомым и случайным покупателям через частные объявления. За 30-40 рублей они брали у него подложные документы и шли с ними в магазин.

В декабре прошлого года в милицию обратилась одна из жительниц Орши. Торговая сеть предъявила к ней претензии о неуплате большой суммы рассрочки. Но женщина уверяла: она ничего не покупала. В ходе оперативно-разыскной работы были установлены еще трое пострадавших. По документам все они, якобы, приобрели в рассрочку предметы интерьера. Сумма каждой сделки была не менее двух тысяч рублей.

Начав проверку, правоохранители установили личность мошенника. На него завели четыре уголовных дела.