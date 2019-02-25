MARUV отказалась представлять Украину на «Евровидении–2019»

Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что победитель национального отбора на Евровидение певица MARUV отказалась подписывать контракт.

«Длительные и изнурительные переговоры (пять с половиной часов) между НОТУ и командой исполнительницы MARUV принесли следующий результат: стороны к согласию не пришли, соглашение подписано не будет», — заявил он, сообщает NV.ua .

В контакте, который победитель подписывает с НОТУ, указано, что исполнитель лишается возможности гастролировать в России и на оккупированной территории.

Певица Анна Корсун (MARUV) победила в финале национального отбора и должна была представить Украину на международном песенном конкурсе в Израиле. Накануне вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что она не может участвовать в финале нацотбора. Причиной он назвал «гастроли в РФ и непризнание территориальной целостности Украины».