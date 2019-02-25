Дочь пресс-секретаря Путина получила доступ к базам данных Европарламента

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Елизавета Пескова — дочь Дмитрия Пескова — является стажером евродепутата от Франции и благодаря этому получила доступ к помещениям и базам данных Европарламента.

Евродепутат от Латвии Сандра Калниете написала обращение к руководству ЕП, в котором называет данную ситуацию «недопустимой» и «компрометирующей Европарламент как институцию», сообщает Delfi.lv.

По ее словам, это «противоречит любым стандартам безопасности». «Мы определенно можем взять процесс под контроль, чтобы в Европарламенте не работали члены семей представителей режима Путина», — сказала политик.
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Тэги: Европарламент Латвия-Россия Россия-Франция Персона: Сандра Калниете Елизавета Пескова Дмитрий Песков

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