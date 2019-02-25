Дочь пресс-секретаря Путина получила доступ к базам данных Европарламента

Елизавета Пескова — дочь Дмитрия Пескова — является стажером евродепутата от Франции и благодаря этому получила доступ к помещениям и базам данных Европарламента.









Евродепутат от Латвии Сандра Калниете написала обращение к руководству ЕП, в котором называет данную ситуацию «недопустимой» и «компрометирующей Европарламент как институцию», сообщает Delfi.lv .

По ее словам, это «противоречит любым стандартам безопасности». «Мы определенно можем взять процесс под контроль, чтобы в Европарламенте не работали члены семей представителей режима Путина», — сказала политик.