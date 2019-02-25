В Украине назвали январские зарплаты в Верховной Раде и Кабмине

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За январь больше всех получили министр обороны Степан Полторак — 3000 долларов, министр финансов Оксана Маркарова — 2700 и министр иностранных дел Павел Климкин — 2400.

Зарплата премьер-министра Владимира Гройсмана составила 1400 долларов, сообщает Ukranews.com. Примерно столько же получили глава фракции БПП Артур Герасимов, глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

Самый низкий официальный доход в Кабмине у министра юстиции Павла Петренко — 960 долларов, министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша — 670, а также министра информационной политики Юрия Стеця — 620.

Как сообщалось, вице-премьеру Павлу Розенко в декабре начислили 6500 долларов. При этом его должностной оклад составлял в 10 раз меньше.
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Тэги: зарплаты Верховная Рада Кабмин Украины Персона: Степан Полторак Оксана Маркарова Павел Климкин Город: Киев

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