В Украине назвали январские зарплаты в Верховной Раде и Кабмине

За январь больше всех получили министр обороны Степан Полторак — 3000 долларов, министр финансов Оксана Маркарова — 2700 и министр иностранных дел Павел Климкин — 2400.

Зарплата премьер-министра Владимира Гройсмана составила 1400 долларов, сообщает Ukranews.com . Примерно столько же получили глава фракции БПП Артур Герасимов, глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

Самый низкий официальный доход в Кабмине у министра юстиции Павла Петренко — 960 долларов, министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша — 670, а также министра информационной политики Юрия Стеця — 620.