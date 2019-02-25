Глава Верховного суда расценил повышенное внимание к суду над Золотовой как давление

Валентин Сукало пожаловался, что присутствие репортеров и дипломатов мешает суду и назвал это косвенным давлением.

По его словам, суд разберется, примет верное, правильное решение, «но не надо ему мешать», передал телеканал «Беларусь 1» .

«Я бы просил СМИ быть более осторожными при освещении этого и подобных процессов», — заключил Сукало и посоветовал спокойно дождаться решения суда.

Уголовное дело в отношении Марины Золотовой рассматривает суд Заводского района Минска в здании суда Московского района. Главному редактору TUT.by предъявлено обвинение в бездействии должностного лица. Гособвинитель Юлия Харчейкина посчитала вину Золотовой доказанной и попросила назначить ей штраф в размере тысячи базовых величин (25,5 тыс. рублей). Приговор будет оглашен 4 марта.