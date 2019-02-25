Глава Верховного суда расценил повышенное внимание к суду над Золотовой как давление

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Валентин Сукало пожаловался, что присутствие репортеров и дипломатов мешает суду и назвал это косвенным давлением.

По его словам, суд разберется, примет верное, правильное решение, «но не надо ему мешать», передал телеканал «Беларусь 1».

«Я бы просил СМИ быть более осторожными при освещении этого и подобных процессов», — заключил Сукало и посоветовал спокойно дождаться решения суда.


«Дело БелТА». Суд над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой

Уголовное дело в отношении Марины Золотовой рассматривает суд Заводского района Минска в здании суда Московского района. Главному редактору TUT.by предъявлено обвинение в бездействии должностного лица. Гособвинитель Юлия Харчейкина посчитала вину Золотовой доказанной и попросила назначить ей штраф в размере тысячи базовых величин (25,5 тыс. рублей). Приговор будет оглашен 4 марта.

Сюжет: Дело БелТА
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Тэги: дело по заявлению БЕЛТА Верховный суд Персона: Марина Золотова Валентин Сукало Город: Минск

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