Фотофакт. Вандалы испортили мурал с портретом Шагала в Витебске
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Лицо художника на портрете частично замазано краской, поверх рисунка написано нецензурное слово.
По словам местных жителей, посторонние рисунки на мурале появились 24 февраля, сообщает
Портрет Марка Шагала на стене одной из трансформаторных будок на улице Суворова создала в июле 2015 года стрит-арт-команда StreetSkills.
Ранее в Витебске неоднократно портили мурал с портретом Евгения Леонова в роли Доцента из «Джентельменов удачи». В конце концов рисунок полностью закрасили.