Фотофакт. Вандалы испортили мурал с портретом Шагала в Витебске

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Лицо художника на портрете частично замазано краской, поверх рисунка написано нецензурное слово.

Фото: news.vitebsk.cc

По словам местных жителей, посторонние рисунки на мурале появились 24 февраля, сообщает news.vitebsk.cc. Судя по всему, для хулиганства был использован баллончик с серебристой аэрозольной краской.

Портрет Марка Шагала на стене одной из трансформаторных будок на улице Суворова создала в июле 2015 года стрит-арт-команда StreetSkills.

Ранее в Витебске неоднократно портили мурал с портретом Евгения Леонова в роли Доцента из «Джентельменов удачи». В конце концов рисунок полностью закрасили.
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Тэги: вандализм граффити Персона: Марк Шагал Город: Витебск

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