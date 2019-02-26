Фотофакт. Вандалы испортили мурал с портретом Шагала в Витебске

Лицо художника на портрете частично замазано краской, поверх рисунка написано нецензурное слово.

Фото: news.vitebsk.cc

По словам местных жителей, посторонние рисунки на мурале появились 24 февраля, сообщает news.vitebsk.cc . Судя по всему, для хулиганства был использован баллончик с серебристой аэрозольной краской.

Портрет Марка Шагала на стене одной из трансформаторных будок на улице Суворова создала в июле 2015 года стрит-арт-команда StreetSkills.

Ранее в Витебске неоднократно портили мурал с портретом Евгения Леонова в роли Доцента из «Джентельменов удачи». В конце концов рисунок полностью закрасили.