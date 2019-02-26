Беларусь передала Сербии четыре истребителя МиГ-29
В Беларуси с рабочим визитом находится сербская военная делегация во главе с министром обороны Республики Сербия Александром Вулиным.
По сообщению Минобороны, в ходе визита состоялась церемония торжественной передачи четырех самолетов МиГ-29, в которой приняли участие руководство белорусского военного ведомства и председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Роман Головченко.
Также состоялись переговоры с главой сербского оборонного ведомства, в ходе которых стороны обсудили состояние двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.