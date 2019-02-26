В могилевском общежитии второй раз за зиму избили вахтера

Под горячую руку незнакомца попал 52-летний вахтер общежития на улице Кедровой, сделавший тому замечание.

По сообщению УВД Могилевского облисполкома, хулиган ударил пострадавшего по лицу и в плечо. Инцидент произошел в обеденное время в фойе.

Задержанным оказался 35-летний безработный. Он пришел в гости и ждал знакомого внизу. Спустя время он закурил в фойе, на что вахтер сделал замечание. Получив отказ, он потянул гостя за руку, что и показалось хулигану достаточным основанием, чтобы применить силу. Причинив телесные повреждения вахтеру в виде побоев, мужчина отошел от упавшего оппонента.

Материал передан в Могилевский межрайонный отдел СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Хулигану грозит штраф или общественные работы, или исправительные работы на срок до двух лет, или наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

В январе в фойе общежития на Кедровой избили другого вахтера — 46-летнюю женщину.