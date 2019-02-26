У двоих минчан нашли наркотики на 40 тысяч долларов

По месту жительства в Минске задержали уроженцев Кобрина.

По сообщению ГУВД Мингорисполкома, правоохранители узнали о парнях благодаря аварии одного из них. В феврале 19-летний молодой человек попал в ДТП в состоянии наркотического опьянения. Сотрудники ГАИ сообщили об этом оперативникам из отделения наркоконтроля. Во время проверки, оказалось, что он является «закладчиком» одного из интернет-магазинов по продаже психотропных веществ. Также был установлен и его 22-летний подельник, который занимался фасовкой психотропных веществ и их передачей «закладчикам» для последующего распространения.

Оба парня проживали в арендованных квартирах, расположенных на территории Московского района. При проведении осмотров в квартирах злоумышленников были обнаружены психотропы, а также электронные весы, фасовочные пакеты, изолента.

Из обнаруженных тайников правоохранителями было изъято свыше 470 грамм порошкообразного вещества, содержащего в своем составе особо опасное психотропное вещество «альфа-PVP», а также свыше 170 грамм курительной смеси. Стоимость изъятого вещества на «черном рынке» может оцениваться в 40 тысяч долларов.