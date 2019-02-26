В Могилеве сгорела баня
Просмотров: 388
Запах гари привлек внимание постового милиционера Дмитрия Редькова, совершавшего обход охраняемой территории областного противотуберкулезного диспансера.
По сообщению МВД, деревянная баня во дворе частного дома загорелась ночью 22 февраля. Сильный ветер раздувал пламя, искры в любой момент могли попасть на дом.
В тушении пожара помогли милицонеры группы задержания, они же разбудили хозяев частного дома, эвакуировали их и спасли животных, которые находились в горящей постройке. Прибывшим на место пожарным расчетом пожар был локализован.