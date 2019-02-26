В Могилеве сгорела баня

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Запах гари привлек внимание постового милиционера Дмитрия Редькова, совершавшего обход охраняемой территории областного противотуберкулезного диспансера.

Фото: МВД

По сообщению МВД, деревянная баня во дворе частного дома загорелась ночью 22 февраля. Сильный ветер раздувал пламя, искры в любой момент могли попасть на дом.

В тушении пожара помогли милицонеры группы задержания, они же разбудили хозяев частного дома, эвакуировали их и спасли животных, которые находились в горящей постройке. Прибывшим на место пожарным расчетом пожар был локализован.
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Тэги: пожар спасение баня Персона: Дмитрий Редьков Город: Могилев

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