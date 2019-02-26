В Беларуси впервые аккредитовали постоянного военного атташе Британии

Подполковник Джонатан Дарт аккредитован в качестве первого постоянного атташе Британии по вопросам обороны в Республике Беларусь.

«Я очень рад служить в Минске и начать работу с Министерством обороны Беларуси по развитию военного взаимодействия и сотрудничества между Беларусью и Великобританией. На меня уже произвел большое впечатление профессионализм, проявленный белорусскими военными во время международных учений "Кембрийский патруль" в Великобритании, и я поздравляю их с завоеванием золотой медали», — цитирует военного атташе британское посольство.

Дарт начал службу в армии в 1991 году и служил в Германии, Кипре, Западной Сахаре, Боснии и Герцеговине, Австрии, Украине и Афганистане. До назначения в Беларусь он занимал должность атташе по вопросам обороны в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.