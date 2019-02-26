Лявон Вольский представил видеоклипы на две песни из нового альбома

Накануне концертной презентации альбома «Гравітацыя», которая состоится 2 марта в Prime Hall, Лявон Вольский представил видеоклипы на две полярные по настроению песни из нового диска.

Альбом «Гравітацыя», выпущенный в начале февраля, хронологически рассказывает про основные этапы жизни человека: от рождения до смерти. Режиссерами новых клипов стали Артем Лобач («Лепшыя на свеце») и Елизавета Гончарова («Човен»).









«Лепшыя на свеце» — одна из самых оптимистичных песен альбома, потому что она про любовь. Такое яркое и светлое, как будто летишь над землей. «Човен», наоборот — печальная прощальная песня героя, который заканчивает существование на этом берегу и готовится к переходу на другой, — рассказывает Лявон Вольский. — Мне нравится, что оба режиссера подошли к видео очень творчески и нашли в песнях много дополнительных смыслов. У Артема Лобача получился сюрреалистический детектив с раритетными кадрами старого Минска, а Елизавета Гончарова сама нарисовала целый мир.

Большой концерт 2 марта в Prime Hall — первая презентация нового альбома Лявона Вольского в Минске почти за 10 лет, со времен диска «Белая яблыня грому». В первом отделении прозвучит альбом «Гравітацыя», во втором — лучшие песни из сольных альбомов Лявона Вольского и разных групп с его участием.