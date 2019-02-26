Видеофакт. В Исаакиевском соборе спели о ядерной бомбардировке Америки

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«Концертный хор Санкт-Петербурга» под руководством дирижера Владимира Беглецова исполнил песню Андрея Козловского «На подводной лодочке».

В песне 1980-х годов, в частности, есть такие слова: «На подводной лодочке с атомным моторчиком. Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн. Пересек Атлантику и зову наводчика: «Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!» Она прозвучала после основной программы, в которой хор исполнял песни Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других.
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Тэги: Исаакиевский собор РПЦ Россия-США Персона: Андрей Козловский Владимир Беглецов Город: Санкт-Петербург

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