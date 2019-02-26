Пара из Бреста устроила дебош в самолете «Белавиа»

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Жители Бреста — 36-летний мужчина и его 33-летняя подруга — употребляли спиртное и пытались закурить в самолете, возвращаясь из Хургады.

«Об инциденте стюардессы сообщили пилоту, а он уже связался с Брестским аэропортом. Сотрудники милиции тут же задержали нетрезвых граждан. Оба получили штраф в 0,5 базовой величины», — цитирует «Вечерний Брест» официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко.

«После успешной посадки подъехал автобус с двумя милиционерами, "нарушителей" погрузили в автобус и увезли. Пассажиров еще долгое время держали на борту, после этого начали подгонять автобусы и довозить в зону паспортного контроля. Неприятно, что наши люди повторяют поведение русских туристов», — сказал очевидец порталу «Виртуальный Брест».

Самолет приземлился в штатном режиме, никакой угрозы пассажирам не было.
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Тэги: Беларусь-Египет авиадебошир Белавиа Город: Брест

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