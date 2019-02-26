На Европейских играх в столовой для спортсменов будут установлены видеокамеры

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Записи будут использоваться для профилактики допинговых скандалов и в случае обвинений, что тому или иному атлету что-то подсыпали или подлили конкуренты.

Как сообщил руководитель по организации питания фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Антон Егоров на пресс-конференции 26 февраля, на этапе выдачи еды что-то подсыпать или подлить невозможно, так как спортсмена будет обслуживать непосредственно повар.

Также будет организован дополнительный допинг-контроль мясной и молочной продукции, майонезов, для приготовления которых используется привозное сырье, прежде всего из Южной Америки.

Основная столовая для спортсменов будет работать круглосуточно, она рассчитана на две тысячи посадочных мест. Предусмотрена европейская, белорусская, азиатская кухни, халяльное и кошерное питание. Одновременно планируется предлагать 250-270 блюд.

Храниться продовольствие будет в трех рефрижераторах глубокой и в четырех — средней заморозки. Оператор питания — бизнес-центр «Столица», сообщает БелаПАН.

Сюжет: Европейские игры в Минске
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Тэги: Европейские игры-2019 видеонаблюдение Персона: Антон Егоров

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