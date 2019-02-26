Беларусь хочет продавать картофель в Евросоюз, но пока получается в основном в Россию
Беларусь планирует поставлять картофель в страны Евросоюза и уже подала заявку по переаттестации земель.
Пока же основным экспортным рынком для белорусского картофеля является Россия. Туда продается 99,4% всего картофеля, поставляемого в страны ЕАЭС. Доля Беларуси в импорте картофеля в Россию занимает около 50%.
Но так как в прошлом году в России был получен собственный высокий урожай картофеля, Беларусь сократила экспортные поставки — по итогам 2018 года на 28%.
Кроме России, картофель из Беларуси покупают еще 11 стран.