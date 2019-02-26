Беларусь хочет продавать картофель в Евросоюз, но пока получается в основном в Россию

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Беларусь планирует поставлять картофель в страны Евросоюза и уже подала заявку по переаттестации земель.

Пока же основным экспортным рынком для белорусского картофеля является Россия. Туда продается 99,4% всего картофеля, поставляемого в страны ЕАЭС. Доля Беларуси в импорте картофеля в Россию занимает около 50%.

Но так как в прошлом году в России был получен собственный высокий урожай картофеля, Беларусь сократила экспортные поставки — по итогам 2018 года на 28%.

Кроме России, картофель из Беларуси покупают еще 11 стран.
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Тэги: картофель

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