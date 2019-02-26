Белорусским послам довели показатели по росту экспорта

Правительство Беларуси постановлением № 110, которое официально опубликовано 26 февраля, определило для руководителей загранучреждений прогнозные параметры по росту экспорта товаров в 2019 году.

В частности, экспорт в Украину в этом году правительство распорядилось увеличить не менее чем на 30%, в Россию — не менее чем на 7%, в большинство стран Евросоюза — не менее чем на 5-6%, в страны Азии, Африки и Америки — на 5-15%.

Контроль за выполнением постановления возложен на Министерство иностранных дел, сообщает БелаПАН .

Во время одной из встреч с послами в 2018 году первый замминистра иностранных дел Андрей Евдоченко заявил, что руководителей белорусских дипломатических миссий, которые не справились с заданиями по увеличению экспорта, планируется отзывать со службы.