Белорусским послам довели показатели по росту экспорта

/ Экономика
Просмотров: 119

Правительство Беларуси постановлением № 110, которое официально опубликовано 26 февраля, определило для руководителей загранучреждений прогнозные параметры по росту экспорта товаров в 2019 году.

В частности, экспорт в Украину в этом году правительство распорядилось увеличить не менее чем на 30%, в Россию — не менее чем на 7%, в большинство стран Евросоюза — не менее чем на 5-6%, в страны Азии, Африки и Америки — на 5-15%.

Контроль за выполнением постановления возложен на Министерство иностранных дел, сообщает БелаПАН.

Во время одной из встреч с послами в 2018 году первый замминистра иностранных дел Андрей Евдоченко заявил, что руководителей белорусских дипломатических миссий, которые не справились с заданиями по увеличению экспорта, планируется отзывать со службы.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: экспорт послы Персона: Андрей Евдоченко

Другие материалы на эту тему:

Беларусь сократит экспорт стратегических товаров

Беларусь сократит экспорт стратегических товаров

Чем ответит Брюссель на любезности Минска

Чем ответит Брюссель на любезности Минска

Кому из белорусских послов грозит отзыв на родину

Кому из белорусских послов грозит отзыв на родину

МИД планирует отзывать послов, проваливших задание по экспорту

МИД планирует отзывать послов, проваливших задание по экспорту