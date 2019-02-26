Журналист «БелГазеты» подал в суд, чтобы вернуть невыплаченную зарплату

Журналист Виктор Федорович требует от ООО «БелГазета» выплатить ему задержанную с 2017 года заработную плату в размере более трех тысяч рублей.

Предварительное заседание по гражданскому иску журналиста о взыскании с работодателя зарплаты состоялось 26 февраля в суде Фрунзенского района Минска.

Как сообщил БелаПАН Федорович, ответчик в лице директора ООО «БелГазета» Юрия Каретникова признал иск в части задолженности по зарплате. С частью иска о компенсации за не использованный журналистом трудовой отпуск работодатель не согласился.

«Задолженность начала образовываться еще в 2017 году, — рассказал Федорович. — А в 2018 году она начала катастрофически расти. В это время директором был Кирилл Живолович. К концу прошлого года задолженность достигла более трех тысяч рублей, что и послужило основанием для подачи иска».

Федорович также сообщил, что сегодня передал Каретникову заявление об увольнении с 1 марта по соглашению сторон.

Следующее заседание суда назначено на 5 марта. В суд будут вызваны свидетели — бывший и нынешний бухгалтеры и главный редактор газеты Игорь Высоцкий.