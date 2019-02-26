Тимошенко жестко атаковала Порошенко

Лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Юлия Тимошенко вновь жестко атаковала действующего главу государства Петра Порошенко.

Фото со страницы Юлии Тимошенко в соцсети

Во время сегодняшнего брифинга в Верховной раде Тимошенко заявила, что «расследование журналистов про коррупцию президента на войне является основанием для начала процедуры импичмента за государственную измену».

По словам политика, ее команда начинает сбор подписей. «Моя подпись на импичмент Порошенко стоит на первой», — рассказала она.

Это уже не первый случай, когда Тимошенко жестко атакует президента.

Так, ранее она заявляла, что «власть пытается осуществить эпохальную авантюру, украсть самую большую государственную собственность — украинскую газотранспортную систему». Политик утверждала, что этим проектом непосредственно занимается президент со своими компаниями.

В начале февраля она обвинила главу государства в коррупции и попытке фальсификации выборов, подчеркнув, что, по ее мнению, «страна ждет часа, когда этот продажный президент уйдет от власти».

Впрочем, Порошенко также не отмалчивается, делая уколы в адрес Тимошенко.