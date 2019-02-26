Россия бесплатно передала Беларуси 100 тыс. доз вакцины от кори

Министерство здравоохранения России безвозмездно передало белорусской стороне 100 тыс. доз вакцины от кори, сообщила пресс-служба Минздрава Беларуси.

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Вакцина будет использоваться для профилактических мероприятий.

По словам заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Беларуси Натальи Жуковой, «инфекционные заболевания остаются серьезнейшей угрозой общественному здоровью, и в этой связи вакцинация является самым эффективным средством профилактики».

«Координация и взаимодействие систем здравоохранения, межгосударственное взаимодействие позволяют решать вопросы благополучия и здоровья людей. В сопредельных странах ситуация по кори оценивается как неблагополучная, — отметила она. — В Беларуси также регистрировались случаи заболевания, но именно профилактические мероприятия и вакцинация тех, кто не привит или не имеет сведений о прививках, позволила локализовать завозные случаи и не дать распространиться инфекции».

Советник посольства России в Беларуси Алексей Сухов сообщил, что Россия в соответствии с постановлением правительства выделила бюджетные средства на оказание помощи странам Восточной Европы и Центральной Азии на проведение профилактических мероприятий и борьбу с инфекциями.

С февраля 2018 года в Беларуси зарегистрировано 254 случая кори, 74% — у взрослых. В основном случаи завозные, большинство из Украины, а также случаи заболевания контактировавших с заболевшими лиц.

Более 73% заболевших были не привиты (в том числе из-за отказа от вакцинации) или не полностью привиты.

«Наличие множественных заносов и столь небольшое количество заболевших корью свидетельствует, что в нашей стране благодаря вакцинации сформирована достаточно сильная иммунная прослойка, которая не позволяет активно циркулировать вирусу кори среди населения Беларуси», — подчеркивают эпидемиологи.

Необходимости введения дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий в стране нет, заявляет Минздрав.