В Минске задержали вора в законе Тамаза Новороссийского

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В понедельник, 25 февраля, в Национальном аэропорту «Минск» был задержан 56-летний российский гражданин Бадри Аданая, более известного в криминальных кругах, как вор в законе Тамаз Новороссийский.

Как сообщает влиятельное ИА «Прайм Крайм», в прошлом году в Минске в руки правоохранителей попали сразу два уголовных авторитета – лидер «мингрельского» воровского клана Гела Кардава (сужден и отбывает наказание) и один из двух легальных российских воров в законе азербайджанского происхождения – Рашад Исмаилов (ожидает приговора).

Задержанный вчера Бадри Аданая, считается одним из самых влиятельных воров в законе Юга России. С 1986-го под его контролем находится экономическая жемчужина Кубани – Новороссийск.

Белорусские правоохранители рассматривают вопрос экстрадиции. Однако страна высылки пока не сообщается. Известно, что во Франции Аданая был заочно осужден к десяти годам за отмывание денег, создание и руководство ОПГ.

Ранее Naviny.by писали, что 20 августа в одном из московских ресторанов самые влиятельные в России воры в законе на своей сходке выбрали нового «босса всех боссов». Им стал Олег Шишканов (Шишкан).
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Тэги: криминалитет вор в законе Персона: Бадри Аданая Город: Минск

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