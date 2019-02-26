Мамаева и Кокорина оставили в «Бутырке»

Уже первого марта в России начинается вторая часть футбольного сезона 2018/2019. Клубы Премьер-лиги продолжат решать свои конкретные задачи: кто-то будет бороться за медали и евросезон, а кто-то – за сохранение прописки в элитном дивизионе.

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К первой категории относятся «Зенит» и «Краснодар», которые после 17 туров занимают соответственно первое (34 очка) и второе (33) места.

Оба эти клуба не смогут рассчитывать на своих футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева – сегодня Московский городской суд рассмотрел апелляции на заключение под стражу игроков до 8 апреля и принял решение их отклонить.

Ранее Naviny.by писали, что фигурантам так называемого дела «Мамаева-Кокорина» 18 октября фигурантам дела были предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ:

116 («Побои»);

213 («Хулиганство»).

11 октября Павел Мамаев и Александр Кокорин были взяты под стражу до 8 декабря по обвинению в хулиганстве. Накануне указанной даты суд продлил срок заключения. На данный момент по делу проходят четверо подозреваемых.