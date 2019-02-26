В Логойском районе грабитель представился газовиком и забрал у старушки 80 рублей

Вечером 18 февраля в одной из деревень Логойского района в дом 84-летней женщины зашел мужчина под предлогом проверки газового оборудования.

Угрожая хозяйке ножом, лже-газовик потребовал отдать ему все деньги. Он избил старушку и связал ее веревкой. Потом забрал 80 рублей и скрылся.

Через несколько часов женщина смогла освободиться и позвонить родственникам, а те уже сообщили в милицию.

С телесными повреждениями престарелая женщина была доставлена в больницу.

Управлением Следственного комитета по Минской области по факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 207 УК).