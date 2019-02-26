Лукашенко поручил разработать жесткие меры к уклонистам от армии
Государство должно разработать жесткие меры по отношению к уклонистам от службы в белорусской армии. Об этом сегодня он заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
Кроме этого, по сообщению пресс-службы главы государства, будут приняты и другие меры, которые рассматривались на совещании.
Ожидается, что они будут реализованы в два этапа. Сначала попытаются навести порядок от уроков допризывной подготовки и работы медкомиссий в военкоматах до службы в армии.
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«Одновременно будут разрабатываться жесткие меры борьбы с уклонистами. Эту работу планируется завершить к осени и доложить о результатах главе государства», - отметили в пресс-службе.
На втором этапе будут пересмотрены подходы призыва в армию. Особенно это касается предоставления отсрочки. Кроме этого, планируется разработать программу, чтобы заинтересовать граждан к исполнению воинского долга.
Лукашенко подчеркнул, что никакой коренной ломки быть не должно – необходимо поступательное движение.