Минобразования хочет ограничить использование в школах мобильников

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Выступая на встрече с парламентариями-членами постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей министр образования Игорь Карпенко сообщил о новшествах, которые могут появиться в школах.

Фото pixabay.com

Так, по словам чиновника, Минобразования совместно с Минобороны, МЧС и МВД прорабатывает документ об обеспечении безопасности учащихся школ.

В частности, речь идет и о вопросах безопасности поведения в интернете. Не исключено, что документом будет ограничено использование в школах мобильных телефонов, пишет sputnik.by.

Напомним, после трагедии в Столбцах Александр Лукашенко обрушился с критикой в адрес Карпенко, а 25 февраля даже объявил ему выговор.
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Тэги: безопасность в школах запрет на мобильники Персона: Игорь Карпенко

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