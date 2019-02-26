Обнародованы результаты вскрытия тела сооснователя НТВ Игоря Малашенко

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Испанские власти обнародовали сведения о вскрытии тела сооснователя телеканалов НТВ и RTVi Игоря Малашенко, которое было найдено в его доме в Андалусии.

Фото vedomosti.ru

Так, подтверждена ранее высказанная версия о самоубийстве бывшего медиамагната.

Ранее вдова Малашенко – известная российская блогерша Божена Рынска – не исключила, что ее мужа могли убить, пишет lenta.ru.

Однако сегодня полиция Испании сообщила, что криминальных признаков смерти не обнаружено.

Малашенко окончил философский факультет МГУ. Занимал пост гендиректора НТВ с июля 1993 года по декабрь 1997-го.

В 1996-м был советником президента Бориса Ельцина во время его избирательной кампании. В 1998-м стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-мост», который объединял медиаактивы бизнесмена Владимира Гусинского.

В июле 2000-го Малашенко покинул Россию после обвинений, выдвинутых в адрес Гусинского. В США он создал RTVi и был его гендиректором до 2009 года.

В 2018 году в ходе кампании по выборам президента России возглавлял штаб Ксении Собчак.

 
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Тэги: Испания суицид самоубийство Персона: Игорь Малашенко Божена Рынска

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