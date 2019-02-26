Обнародованы результаты вскрытия тела сооснователя НТВ Игоря Малашенко

Малашенко окончил философский факультет МГУ. Занимал пост гендиректора НТВ с июля 1993 года по декабрь 1997-го.

В 1996-м был советником президента Бориса Ельцина во время его избирательной кампании. В 1998-м стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-мост», который объединял медиаактивы бизнесмена Владимира Гусинского.

В июле 2000-го Малашенко покинул Россию после обвинений, выдвинутых в адрес Гусинского. В США он создал RTVi и был его гендиректором до 2009 года.

В 2018 году в ходе кампании по выборам президента России возглавлял штаб Ксении Собчак.