За год в Беларуси «потерялись» почти 10 тысяч работников

В экономике Беларуси в январе 2019 года было занято 4 млн 331,2 тыс. человек, следует из данных Национального статистического комитета.

Для сравнения, в январе 2018 года было занято 4 млн 340,8 тыс. человек. Таким образом, за год количество занятых в экономике сократилось на 9,6 тысячи.

По данным Минтруда, численность официально зарегистрированных безработных на конец января 2019 года составила 14,8 тыс. (в январе 2018-го — 23,8 тыс.). Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,3% от численности рабочей силы (0,5%).

Критерии отнесения граждан к не занятым в экономике в рамках декрета президента № 3 (о «тунеядцах») от 2 апреля 2015 года будут постепенно меняться, заявила на пресс-конференции 4 января министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

«Бесспорно, мы будем совершенствовать сам нормативно-правовой акт, который регулирует это направление. Это процесс работы. Мы не поставили жирную точку», — сказала она.

После протестов, прокатившихся по стране в феврале-марте 2017 года против декрета № 3, документ был скорректирован, но не отменен. 25 января 2018 года Александр Лукашенко подписал декрет № 1 «Об изменении декрета президента Республики Беларусь». На смену декрету «О предупреждении социального иждивенчества» пришел декрет «О содействии занятости населения».

На его основании власти разработали базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, которая заработала 1 декабря 2018 года. Внесенные в эту базу граждане будут обязаны платить за госуслуги в полном объеме, в частности с 1 января 2019 года — за горячую воду, с 1 октября — за газ и отопление.

В начале декабря прошлого года Костевич сообщила, что в базу не занятых в экономике граждан попало около 500 тысяч человек.