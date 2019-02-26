Под Россонами пьяный сельчанин пытался поджечь женщину и дом

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Семейная ссора в Рассонском районе едва не обернулась большой трагедией.

Фото носит иллюстративный характер

По информации милиции, мужчине стало известно, что его жена приобрела дом в соседней деревне, собираясь уйти от мужа и жить отдельно. Приняв на грудь, сельчанин устроил семейный скандал, а затем взял бензин и отправился к новому жилищу супруги.

Здесь он столкнулся с родственницами, которые были изрядно напуганы. Между ними завязалась ссора, в результате которой мужчина облил одну из женщин бензином и пытался зажечь спичку, но сельчанка убежала.

Житель Витебщины из ревности облил жену бензином и поджег

Тогда дебошир решил излить свой гнев на доме. Разбив окно, он залез вовнутрь жилища и поджег диван.

Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели потушили возгорание, а милиция задержала нарушителя спокойствия.

В ходе разбирательства выяснилось, что женщина только намеривалась совершить покупку недвижимости, уже договорившись с хозяевами.

Теперь сельскому дебоширу придется отвечать перед законом – ему грозит до двух лет лишения свободы.
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Тэги: попытка убийства пьянство поджог Город: Россоны

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