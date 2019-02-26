Около Добруша упавший трактор прижал человека к шлюзу

В Добрушском районе трактор прижал рабочего к шлюзу мелиоративного канала. ЧП произошло утром 26 февраля.

Как отметили в МЧС, добрушские спасатели выехали на сообщение о том, что на дороге в Иваковском сельском совете трактор «Амкодор» съехал в мелиоративный канал и прижал человека. Во время работ по сварке металлической заслонки шлюза порвался трос, которым трактор удерживал заслонку. В результате трактор упал вниз и прижал к конструкциям шлюза проводившего сварочные работы мужчину 1969 года рождения.

Как сообщает Гомельское областное управление МЧС, к спасательной операции был привлечен кран, до прибытия которого сотрудники МЧС оказывали психологическую поддержку пострадавшему.

Прибывший к месту вызова кран приподнял упавший трактор, а спасатели извлекли пострадавшего и передали работникам скорой медицинской помощи. Рабочий с различными травмами госпитализирован.