В Беларуси падают не только зарплаты, но и пенсии

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В январе 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем реальный размер пенсий снизился на 0,9%, за последние 12 месяцев — вырос на 14,6%, свидетельствуют данные Белстата.

Снижение реального размера пенсий ранее наблюдалось пять месяцев подряд (в декабре 2017-го — на 0,3%, в январе 2018-го — на 0,8%, в феврале — на 0,7%, марте — на 0,8%, апреле — на 0,3%) после роста в ноябре 2017 года на 4,3%. В мае пенсии увеличились на 5,5%, в июне снова снизились — на 0,4%, в июле — выросли на 0,2%, августе — на 9,8%, сентябре — снизились на 0,8%, октябре — на 0,5%, в ноябре — выросли на 4,2%, декабре — снизились на 0,9%.

Средний размер пенсии по возрасту в январе 2018 года по сравнению с декабрем не изменился и составил 393,3 рубля.

В органах по труду, занятости и социальной защите в ноябре на учете состояло 2 млн 561,1 тыс. пенсионеров, средний размер назначенных им пенсий составил 381,2 рубля (как и в декабре), что в 2,3 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения и составило 34,2% к средней зарплате.

Средний размер пенсии по инвалидности составил 346,3 рубля (на уровне декабря), по случаю потери кормильца — 259,6 (на уровне декабря), социальной пенсии — 198,7 (на уровне декабря).


Средняя зарплата в Минске за месяц упала почти на 12%

1 августа 2018 года трудовые пенсии были повышены на 10%, 1 ноября — на 5,3%.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на пресс-конференции в Минске 4 января заявила, что реальный темп роста пенсий по возрасту, по предварительной оценке, за 2018 год составит 7,8%, а по прогнозу на 2019 год — 10,8%.

Количество пенсионеров по возрасту снизилось за последние три года более чем на 56 тыс. «То есть с принятием решения о повышении пенсионного возраста пошло снижение. Это, бесспорно, оказало свое влияние», — сказала Костевич.

В январе номинальная средняя заработная плата в трех областях Беларуси снизилась по сравнению с декабрем более чем на 8%, еще в трех — на 12% и более, свидетельствуют официальные статданные.

Номинальная начисленная средняя зарплата в январе 2019 года в Беларуси составила 981,6 рубля и снизилась на 12% по сравнению с декабрем 2018-го.

Наибольшее снижение зарплаты зафиксировано в Брестской области, где она составила 833.8 рубля и уменьшилась на 17% по сравнению с декабрьским показателем. В Гродненской области средняя зарплата составила 837,7 рубля и уменьшилась на 14,2% по сравнению с декабрем, в Минской — на 13,5% до 981,4 рубля.

В Могилевской, Витебской и Гомельской областях январская зарплата составила 817,3 рубля, 830 рублей и 891,4 рубля соответственно. По сравнению с декабрьским уровнем средняя зарплата в перечисленных областях уменьшилась на 9,1%, 8,1% и 8,3% соответственно.
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